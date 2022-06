„Habe Elena allein im Feld getötet“

Die Staatsanwaltschaft betont, dass nun nur noch das Ergebnis der bereits beantragten technischen Untersuchungen und der Autopsie abzuwarten seien.Die gerichtsmedizinische Untersuchung ist am Freitagnachmittag in der Leichenhalle des Krankenhauses Cannizzaro in Catania durchgeführt wordenZuvor hatte der Anwalt Gabriele Celesti beim Verlassen des Gefängnisses von Catania lediglich berichtet, dass die Vernehmung stattgefunden habe und der Richter sich seine Stellungnahme vorbehalten habe. „Meine Mandantin hat die Fragen beantwortet. Ich kann keine Einzelheiten hinzufügen. Die unklaren Punkte werden im Lichte der abgegebenen Erklärungen weiter untersucht werden“, sagte er.Die kleine Elena Del Pozzo aus Masalucia, einer Gemeinde in Catania, galt seit Montag als vermisst. Ihre Mutter, die 23-jährige Martina Patti, hatte bei den Carabinieri eine Entführung gemeldet. Demnach hätten 3 vermummte Männer das Mädchen, das im Juli 5 Jahre alt geworden wäre, und ihre Mutter auf einer Straße in der benachbarten Gemeinde Tremestieri Etneo angehalten und das Kind entführt. Am Dienstag im Verhör gestand die Mutter schließlich den Carabinieri und der Staatsanwaltschaft, dass sie das Mädchen getötet hatte. Die Entführung sei nur ein Vorwand gewesen, um den Mord zu vertuschen.