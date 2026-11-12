„Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kam zu unserem Stand, hielt sich gut eine Viertelstunde auf, sie fungierte als Starter für eine der Vorführungen, indem sie den Knopf zur Öffnung der Pferdeboxen betätigte“, erzählt Clara Martone, Präsidentin der Meran Galopp GmbH.<BR \/><BR \/>Meloni habe über die große Menschenmenge gestaunt, die die Meraner Vorführungen verfolgte, sprich den Start der Pferde aus den Startboxen und die Simulation des Starts eines Hindernisrennens mit Hürdenüberwindung, so Martone. „Sie fand lobende Worte für uns und war sehr zuvorkommend. Wir haben sie natürlich zum Großen Preis von Meran Ende September 2027 eingeladen“, sagt Martone.<BR \/><BR \/>Auch Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida schaute beim Meraner Pferderennplatz-Stand vorbei und öffnete per Knopfdruck zwei Startboxen. „Wenn der Minister und die Ministerpräsidentin aus Meraner Startboxen starten lassen, muss man nicht mehr viel erklären. Meran ist längst eine Adresse, die man in Europa kennt“, sagt Vizepräsident Gianni Martone voller Stolz. Für das Land Südtirol war Landeshauptmann-Stv. Marco Galateo nach Verona gekommen.<BR \/><BR \/>Wie sehr man in Rom auf Meran setze, habe sich heuer auch abseits der Messe gezeigt. Im September verschob das Ministerium 112.800 Euro, die eigentlich für Hindernisrennen in Mailand vorgesehen waren, nach Meran. Dazu kamen zwei zusätzliche Renntage im Oktober und ein Listenrennen, das als Hürdenrennen von Meran am 30. Oktober die Saison abschloss. <BR \/><BR \/>Voraussichtlich Mitte April nächsten Jahres startet dann der Meraner Rennplatz in die neue Saison.