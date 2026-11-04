Bei den pro-russichen Gruppierungen handelt es sich um „NoName057(16)“ und „Z-Pentest“. In einem auf Telegram veröffentlichten Video behaupten sie, Hunderte Kühlanlagen aus der Ferne manipuliert zu haben. Auch Südtirol war betroffen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-kuehlschrank-war-so-warm-wie-ein-ofen-noch-ein-hacker-opfer-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu lesen Sie hier<\/a>). Konkrete Forderungen stellten die Hacker bislang nicht.<BR \/><BR \/><i><b>Hier die Videobotschaft der Hacker:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="1Xb2GEQs"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nWeitere Ziele im Visier<\/h3>In ihrer Videobotschaft drohen die Angreifer mit neuen Attacken in Europa. Künftig könnten demnach unter anderem die Wasserversorgung, Kraftwerke, Industrieanlagen und Lebensmittellager betroffen sein.<h3>\r\nMillionenschäden durch manipulierte Kühlanlagen<\/h3>Bei den bisherigen Angriffen wurden die Steuerungssysteme von Kühl- und Tiefkühltruhen manipuliert und teilweise auf Heiz- oder Abtaumodi mit Temperaturen zwischen 30 und 50 Grad umgestellt. Die Folge waren verdorbene Lebensmittel und Schäden in Millionenhöhe.<BR \/><BR \/>Nach einem größeren Angriff auf Frankreich Mitte Oktober weiteten sich die Attacken Anfang November auf Deutschland, Belgien, Schweden, Italien, die Niederlande, Irland, Luxemburg und Estland aus. Auch Südtirol war betroffen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/da-war-sicher-kein-mensch-am-werk-das-ging-viel-zu-schnell" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie die Täter vorgegangen sind und wie sich Betriebe schützen können, lesen Sie hier.<\/a>