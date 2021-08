Hacker setzen Region Latium weiter unter Druck

Eine Lösegeldforderung und ein angeblicher Countdown, der am Samstag ablaufen soll, halten die Region in Atem. Die Hacker forderten die Regionalbehörden auf, ihnen eine der gesperrten Dateien zu senden, die sie dann entschlüsselt zurücksenden wollen, um ihre „Glaubwürdigkeit“ zu beweisen.Ohne Lösegeld sollen die Angriffe fortgesetzt werden, lautete die Drohung. Befürchtet wird, dass die gehackten Informationen aus dem Buchungsportals für die Impfungen der Region im sogenannten Dark Web landen könnten. Seit Sonntag wurde das IT-System der Region Latium mehrmals angegriffen. Die Regionalbehörden schlossen Verhandlungen mit den Cyberpiraten entschieden aus.Am Freitag wurde ein Beamter der Region vernommen, dessen PC die Hacker angegriffen hatten, um in das IT-System einzudringen. 3 Stunden lang wurde der Beamte befragt, er versicherte, dass er nichts mit den Cyberkriminellen zu tun habe. Die Hacker griffen das Buchungsportal an, das die Covid-19-Impftermine verwaltet.Die Regionalbehörden beklagten Verzögerung beim Impfprogramm. Nicht ausgeschlossen wird ein Angriff aus dem Ausland. Auch FBI und Europol ermitteln in dem Fall.

apa