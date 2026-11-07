<BR \/>Laut einem Bericht von ORF Tirol, der sich auf einen Artikel der „Tiroler Tageszeitung“ beruft, könnte hinter dem Angriff die russische Hackergruppe „Everest“ stehen. Das international agierende Hackernetzwerk sei darauf spezialisiert, Daten zu stehlen, um anschließend seine Opfer zu erpressen. <BR \/><BR \/>Gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa bestätigte die Gesellschaft den Vorfall. Entsprechende Sicherheitsprotokolle seien aktiviert und die betroffenen Systeme umgehend isoliert worden. Externe Cybersicherheitsspezialisten wurden mit den Untersuchungen beauftragt, sagte die Gesellschaft der Ansa. <BR \/><BR \/>Der Angriff habe keine Auswirkungen auf die betriebliche Tätigkeit der Gesellschaft, hieß es weiter – und damit auch nicht auf den Tunnelbau.