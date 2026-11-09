<BR \/>Nach Cyberangriffen auf Kühlsysteme in Südtirol vergangene Woche (wir berichteten) ist nun ein weiterer Hackerangriff bekannt geworden: „Die BBT SE ist das Ziel eines gezielten Cyberangriffs geworden, bei dem in Teilen Zugriff auf Daten, die aus dem Internet erreichbar waren, erlangt wurde“, bestätigt Julia Gruber, Leiterin der BBT-Kommunikationsabteilung, auf Anfrage der „Tiroler Tageszeitung“. <BR \/><BR \/>Der Brennerbasistunnel soll bereits Mitte Oktober auf einer Plattform im Darknet aufgetaucht sein. Verantwortlich dafür sei die Hackergruppe „Everest“. Sie wird dem russischsprachigen Cybercrime-Milieu zugeordnet. Wie aus einer Analyse des US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmens ZeroFox vom Februar 2026 hervorgeht, handle es sich dabei um ein international tätiges Erpressernetzwerk. Die Gruppe agiert offenbar mit System: Sie entwendet Daten, droht mit deren Veröffentlichung und fordert Lösegeld. Wer hinter der Gruppe steckt und die Organisation steuert, ist bislang unklar.<BR \/><BR \/>Nach Bekanntwerden des Angriffs habe die BBT SE umgehend reagiert. Die betroffene Datenquelle sei isoliert, die IT-Sicherheitsprotokolle seien aktiviert und die betroffenen Systeme vom Netz genommen worden. Zudem habe man ein spezialisiertes externes Cyber-Security-Team mit einer forensischen Analyse beauftragt. Auch seien sämtliche rechtlichen Schritte eingeleitet und die zuständigen Behörden informiert worden, teilte die Gesellschaft mit.<h3>\r\nKeine Auswirkungen auf die Bauarbeiten<\/h3>Wie tief die Hacker in die IT-Systeme eindringen konnten und welche Daten sie möglicherweise erbeutet haben, ist bislang nicht bekannt. Auch zu möglichen Verhandlungen mit den Angreifern oder einer etwaigen Lösegeldzahlung nahm die BBT SE nicht Stellung.<BR \/><BR \/>Auswirkungen auf die Bauarbeiten am Tunnel gebe es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die betrieblichen Abläufe seien weiterhin uneingeschränkt, heißt es. Derzeit konzentriere man sich darauf, den Vorfall aufzuarbeiten und den Angriff im Detail zu analysieren. Die Ermittlungen zum Cyberangriff seien noch im Gange.<BR \/><BR \/>Geleitet werden diese von der italienischen Postpolizei, da die Gesellschaft ihren Firmensitz in Südtirol hat. Bei der Tiroler Polizei sei ein Cyberangriff auf den Brennerbasistunnel nicht bekannt. Als Grund für die fehlende Zuständigkeit habe man auf den Firmensitz der BBT SE verwiesen. Auf der Darknet-Plattform der Hackergruppe „Everest“ werde der Tunnel hingegen als österreichisches Angriffsziel geführt. Auch bei der österreichischen Datenschutzbehörde sei bislang keine Meldung zu dem Vorfall eingegangen. Dem Verfassungsschutz sei der Angriff hingegen laut dem Innenministerium bekannt. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stehe dazu im Austausch mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), in deren Zuständigkeitsbereich der BBT falle. Indes prüft die BBT SE auch intern, wie es zum Angriff kommen konnte und welche Daten genau betroffen waren.<h3>\r\nDas sagt man in der Südtiroler Politik dazu<\/h3> Auch Südtirols Politik meldet sich nach dem schockierenden Vorfall zu Wort. <BR \/><BR \/> „Die Betreibergesellschaft des Brennerbasistunnels fällt nicht in die Zuständigkeiten des Landes. Wir haben aber selbstverständlich unsere Unterstützung angeboten“, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Er sieht Cyberangriffe inzwischen als eine der Ebenen, auf denen internationale Konflikte ausgetragen werden. Das Land beschäftige sich bereits seit Jahren intensiv mit dem Thema Cybersicherheit. Dafür seien auch entsprechende Schwerpunkte im Landeshaushalt vorgesehen. <BR \/><BR \/>Südtirol arbeite eng mit anderen Regionen zusammen, darunter mit der Region Emilia-Romagna und Venetien. Der Austausch diene dazu, sich gemeinsam auf neue Bedrohungen vorzubereiten und die Schutzmaßnahmen laufend weiterzuentwickeln. „Alleine sind wir zu klein, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir brauchen starke Partner und müssen uns vernetzen“, so Kompatscher. Südtirol wolle zudem ein gemeinsames Schutzsystem für die öffentliche Verwaltung und weitere öffentliche beziehungsweise halböffentliche Einrichtungen schaffen. Dafür sei eine eigene gesetzliche Grundlage vorgesehen, die sich am staatlichen Modell orientiere. <BR \/><BR \/>Auch Landesrat Daniel Alfreider zeigt sich angesichts des Cyberangriffs besorgt. Cyberattacken in Europa würden generell häufiger, intensiver und stärker. Ein grundsätzliches Problem sieht der Landesrat in der digitalen Abhängigkeit Europas von großen internationalen Mächten wie den USA und China. „Die Europäer sind mittlerweile jene, die in diesem Bereich am schwächsten aufgestellt sind.“ Es könne nicht sein, dass staatliche Organisationen wie die BBT oder andere Einrichtungen, unabhängig von ihrer Größe, den zunehmenden digitalen Bedrohungen immer stärker ausgeliefert seien. „Ich hoffe, dass Europa aufwacht und sich entsprechend rüstet“, so Alfreider.<h3>\r\n„Prävention braucht höheren Stellenwert“<\/h3>Als „ernst zu nehmenden Sicherheitsvorfall“ beschreibt Landesrätin Ulli Mair die Situation. „Unsere Sicherheitsvorsorge muss mit den technischen Entwicklungen und den Bedrohungen Schritt halten. Cybersicherheit ist keine nachgelagerte IT-Frage, sondern eine zentrale Voraussetzung für die Widerstandsfähigkeit unserer Infrastruktur, unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft“, betont sie. Entscheidend sei, nicht erst zu reagieren, wenn ein Angriff bereits stattgefunden hat. „Wir müssen der Prävention einen deutlich höheren Stellenwert einräumen“, so Mair. <BR \/><BR \/>Auch Landesrat Marco Galateo betont die Schwere des Vorfalls: „Wenn strategische Infrastrukturen, lebenswichtige Dienstleistungen und Produktionsbetriebe angegriffen werden, müssen wir beginnen, in Kategorien der nationalen Sicherheit und der hybriden Kriegsführung zu denken.“ Wichtig sei jetzt eine effektive Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden. <BR \/><BR \/>Der Kammerabgeordnete Alessandro Urzi betont, wie wichtig es angesichts derartiger Cyberangriffe sei, in die öffentliche Sicherheit zu investieren. Italien sei auf dem richtigen Weg: Dass man es bisher geschafft habe, sich zu schützen und katastrophale Folgen zu vermeiden, „ist auch der Prävention und den Investitionen in den Bereich Sicherheit zu verdanken.“ Dieser Weg müsse fortgesetzt werden, wie es die Regierung in Rom auch mache – im Interesse des Landes, unterstreicht der Fratelli d’Italia-Vertreter.