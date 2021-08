Hackerangriff auf Roms Buchungsportal - Lösegeld gefordert

Die Hacker forderten Lösegeld („Ransom“) als Gegenleistung für das Passwort zur Entschlüsselung der Daten. Das Lösegeld solle in Bitcoins gezahlt werden, teilten die Behörden im Latium mit.Laut den Ermittlern sei der Angriff, der wie berichtet in der Nacht auf Sonntag begann, mehrere Wochen lang geplant worden. Über die Höhe des Lösegelds gab es keine Informationen Es werde immer noch daran gearbeitet, die Unterbrechung der Leistungen zu beheben, teilte die Regionalverwaltung am Montag auf Twitter mit. Die Daten der geimpften Bürger seien nicht angegriffen worden. Ermittler prüfen, ob Impfgegner hinter der Attacke stecken könnten.Die Zahl der Italiener, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, liegt bei über 32,4 Millionen. Dies entspricht 60 Prozent der Bevölkerung im Alter von über 12 Jahren, teilte der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo am Sonntag mit. „Wir haben einen Meilenstein erreicht, der die Gültigkeit unseres Impfplans bestätigt“, so Figliuolo.

apa/stol