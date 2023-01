Hackerangriff auf Uni Innsbruck gescheitert

Der Informatikdienst der Uni habe den Vorfall schnell mitbekommen und ihn durch entsprechende Schutzmaßnahmen unterbunden, hieß es.Ein größerer Schaden dürfte nicht entstanden sein, so ein Universitätssprecher. Aus Sicherheitsgründen habe die Universitätsleitung die Mitarbeiter sowie die Studierenden dazu aufgefordert, die Passwörter zu den universitären IT-Systemen zu ändern. Man kündigte an, die Datenschutzbehörde über den Vorfall zu informieren und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.Im vergangenen Juni war es zu einem folgenschwereren Hacker-Angriff auf die IT der Medizinischen Universität Innsbruck gekommen. Dabei wurde die IT-Infrastruktur teilweise lahmgelegt. Der E-Mail-Verkehr war eingeschränkt und die Homepage einige Tage lang nicht verfügbar. Das Landeskriminalamt ermittelte. Offenbar wurden auch Daten von Servern der Universität im Darknet veröffentlicht.