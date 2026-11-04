Die Situation sei nun unter Kontrolle, teilte das französische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die in diesen Zentren gelagerten Blutkonserven seien nicht beeinträchtigt worden. <BR \/><BR \/>Am Montag war es zu einem Hackerangriff auf Supermärkte in mehreren europäischen Ländern – darunter Schweden, England, Irland, Deutschland und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hackerangriffe-auf-supermaerkte-schueren-sicherheitsaengste-in-italien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Italien <\/a>– gekommen. Dabei wurden die Temperatureinstellungen von Kühl- und Gefrieranlagen verändert, sodass tonnenweise Lebensmittel verdarben und entsorgt werden mussten.<BR \/><BR \/>Auch Südtirol könnte ins Visier der Hacker geraten sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hackerangriffe-in-europa-cyberangriff-auch-auf-geschaeft-in-kastelruth" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Montagmorgen war es in der Konsumgenossenschaft Kastelruth zu einer plötzlichen Störung gekommen.<\/a>