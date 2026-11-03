<BR \/>Zuletzt waren mehrere europäische Länder von Hackerangriffen auf die Kühlsysteme von Supermärkten betroffen, darunter Belgien, Lettland, Irland und Luxemburg. In Italien wurden bislang Vorfälle in Sizilien, der Toskana und der Emilia-Romagna bekannt. Auch in Südtirol gibt es, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hackerangriffe-in-europa-cyberangriff-auch-auf-geschaeft-in-kastelruth" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a>, bereits einen ersten Verdachtsfall. <BR \/><BR \/>Vor allem die Supermarktkette Coop meldete Probleme. Die Auswirkungen seien nach bisherigen Erkenntnissen jedoch begrenzt. Die Angriffe scheinen nicht auf finanzielle Erpressung abzuzielen. Weder in Italien noch in den anderen betroffenen Ländern hätten die Hacker Lösegeld gefordert. Vielmehr könnte es darum gehen, bei den Bürgern Unsicherheit zu erzeugen und das Vertrauen in alltägliche Versorgungsstrukturen zu erschüttern.<h3>\r\nKrisensitzung einberufen<\/h3>Die italienischen Sicherheitsbehörden nehmen die Entwicklung ernst. Nach einer Krisensitzung im Regierungssitz Palazzo Chigi unter Leitung des Staatssekretärs Alfredo Mantovano befasst sich auch der parlamentarische Geheimdienstausschuss Copasir mit den Vorfällen. Dazu sind Anhörungen des Leiters des Inlandsgeheimdienstes Aisi, Bruno Valensise, und des Chefs der nationalen Cybersicherheitsbehörde ACN, Andrea Quacivi, vorgesehen. <BR \/><BR \/>Bereits im Oktober hatte die ACN nach einer Serie von Sabotageakten an Kühl- und Lebensmittellagersystemen französischer Supermärkte die Handelsketten zu verstärkten Schutzmaßnahmen aufgefordert.<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der Ermittler ist Italien seit Monaten Ziel von Desinformationskampagnen und hybriden Angriffen. Dabei gehe es nicht allein um technische Schäden, sondern auch darum, durch gezielte Aktionen die öffentliche Meinung zu beeinflussen und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erschüttern. Verteidigungsminister Guido Crosetto hatte erst vor wenigen Tagen vor der zunehmenden Bedeutung solcher Angriffe gewarnt. <h3>\r\nSorge um Angriff auf wichtige Versorgungssyteme<\/h3>Cyberattacken fänden täglich statt. Desinformation und die Manipulation der öffentlichen Meinung seien längst Teil moderner Konflikte, erklärte er. Italien müsse darauf reagieren, statt solche Aktivitäten lediglich hinzunehmen. Die Cybersicherheitsbehörde arbeitet unterdessen an Empfehlungen zum Schutz der Handelsketten, der Logistikunternehmen sowie der Firmen, die für industrielle Kühl- und Wartungssysteme zuständig sind. <BR \/><BR \/>Die Postpolizei versucht, die Urheber der Angriffe zu ermitteln. Die Sorge der Behörden richtet sich vor allem auf die Möglichkeit, dass künftig auch größere und besonders wichtige Versorgungssysteme betroffen sein könnten.