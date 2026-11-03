„Unsere Mitarbeiter haben gestern früh bemerkt, dass die Maschinen nicht richtig funktionieren“, sagt der Geschäftsführer der Genossenschaft, Norbert Spitaler, zu STOL. „Sie haben gleich reagiert, die Kühlschränke aus- und eingeschaltet. Ware ist nicht verdorben.“<BR \/><BR \/>Der Vorfall reiht sich zeitlich in eine Welle ähnlicher Störungen ein, die derzeit europaweit für Probleme im Lebensmitteleinzelhandel sorgen.<BR \/><BR \/>„Wir wissen noch nicht, ob es sich beim gestrigen Vorfall um eine interne Störung oder eine Manipulation von außen gehandelt hat“, sagt Spitaler. Zwar sei der Markt in Kastelruth Mitglied bei Coop und nutze auch gewisse gemeinsame digitale Plattformen, aber die Kühlschränke werden autonom verwaltet. „Jeder Betrieb hat seinen eigenen Kühltechniker und eine eigene Programmierung. Das wird nicht zentral verwaltet. Wir können unsere Kühlschränke autonom bedienen.“ <BR \/><BR \/>Wie also mutmaßliche Hacker hätten auf die Geräte zugreifen können, ist derzeit nicht klar. Techniker kontrollieren seit gestern die Parameter, um herauszufinden, ob die Filiale in Kastelruth tatsächlich ins Visier Krimineller geraten sein könnte. „In dem Fall behalten wir uns natürlich vor, Anzeige zu erstatten. Momentan wüsste ich aber nicht, was ich den Sicherheitsbehörden melden sollte“, kommentiert Spitaler.<BR \/><BR \/>Hintergrund: In mindestens vier italienischen Filialen der Supermarktkette Coop auf Sizilien, drei in Catania und eine in Palermo, wurden die Kühlanlagen manipuliert. Die Regierung in Rom reagiert mit einer Krisensitzung unter Beteiligung der staatlichen Cybersicherheitsbehörde und der Geheimdienste am Dienstagvormittag.