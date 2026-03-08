<BR \/><BR \/>Es handelt sich bereits um die dritte Flucht innerhalb von weniger als einem Jahr, nach zwei ähnlichen Vorfällen im vergangenen Sommer ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ausbruch-aus-bozner-gefaengnis-ein-haeftling-gefasst-der-zweite-auf-der-flucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><h3>\r\nReinigungsarbeiten in Kindergärten durchgeführt <\/h3>\r\nDer junge Mann war vor einigen Monaten wegen verschiedener Fälle von Kleinkriminalität festgenommen worden. Im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms arbeitete er für eine Sozialgenossenschaft und führte Reinigungsarbeiten in mehreren Kindergärten durch. Seit wenigen Tagen war er außerdem bei gemeinnützigen Tätigkeiten für die Gemeinde eingesetzt.<BR \/><BR \/>Der Alarm wurde am Freitagabend ausgelöst. Der 24-Jährige erschien weder an seinem Arbeitsplatz noch kehrte er bis zur vorgeschriebenen Uhrzeit um 20.30 Uhr in die Haftanstalt zurück. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.<BR \/><h3>\r\nSperre für Freigänger – Resozialisierungsprogramme ausgesetzt <\/h3>Der Direktor der Haftanstalt, Giovangiuseppe Monti, reagierte umgehend auf den Vorfall. Wie berichtet wird, ordnete er vorläufig besonders strenge Maßnahmen an, während die Behörden prüfen, ob es möglicherweise Komplizen unter anderen Insassen gegeben haben könnte, die ebenfalls für externe Arbeit zugelassen waren.<BR \/><BR \/>Als außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahme wurden sämtliche Resozialisierungsprogramme vorübergehend ausgesetzt. Zudem gilt derzeit ein vollständiges Ausgehverbot für alle Häftlinge, die bislang ähnliche Arbeitserlaubnisse erhalten hatten.<BR \/><BR \/>Die Fahndung nach dem flüchtigen 24-Jährigen läuft derzeit im gesamten Landesgebiet. Eine Fahndungsfoto wurde von den Behörden bislang allerdings noch nicht veröffentlicht.<h3>\r\nBereits zwei Fälle im vergangenen Sommer<\/h3>\r\nDer aktuelle Vorfall erinnert an zwei spektakuläre Fälle, die sich im vergangenen Sommer im selben Gefängnis zutrugen. Einer der beiden Flüchtigen schaffte es damals sogar, die Landesgrenze zu überqueren und eine <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zweiter-fluechtiger-aus-bozner-gefaengnis-in-frankreich-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">internationale Polizeifahndung auszulösen<\/a>.<BR \/><BR \/>Der damals 19-jährige Mann hatte sich bei seiner Flucht aus dem Südtiroler Gefängnis ein Bein gebrochen, konnte jedoch entkommen. Später ließ er sich in einer Notaufnahme behandeln und gab an, bei einem Fahrradunfall gestürzt zu sein. Anschließend setzte er sich ins Ausland ab und wurde schließlich in Frankreich festgenommen. Der zweite Flüchtige wurde hingegen bereits kurz nach der Flucht von den Ermittlern aufgegriffen.