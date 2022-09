Häftlingen eine Perspektive geben

„Davon würde die ganze Gesellschaft profitieren“, zeigt sie sich überzeugt. „Schon Voltaire hat gesagt: Um einen Staat zu beurteilen, muss man seine Gefängnisse von innen ansehen“, sagt Dondio. Sie kennt die Situation im Bozner Gefängnis von ihren regelmäßigen Besuchen.„Das Gefängnis ist ein von Gott und der Gesellschaft vergessener Ort. Kein Warmwasser in den Zellen, die Toilette ist direkt neben der Kochgelegenheit, die Matratzen sind dreckig, Mäuse kommen vom Fluss herein, die Menschen haben kaum Beschäftigung, im Sommer war das Gefängnis der reinste Backofen. Die Gefängnisverantwortlichen, das Personal und die Häftlinge selbst tun alles, um das Beste aus der Situation zu machen, aber bevor der Neubau nicht steht, wird die Lage wohl schlimm bleiben“, meint Dondio.Auch Gefängnisdirektorin Annarita Nutzzaci hat Alarm geschlagen. In ihrem Bericht anlässlich der Eröffnung des Gerichtsjahres 2022 beklagte auch sie neben der personellen Unterbesetzung vor allem, dass es nur beschränkt Raum für Schulungen oder Arbeit gibt. Nur je 30 Häftlinge können sich zeitgleich in der Küche, bei der Essensverteilung, bei Reinigungs- und Renovierungsarbeiten nützlich machen, für andere konstruktive Tätigkeiten fehlt der Platz.Auch das Zwischenmenschliche kommt zu kurz. „Es gibt beispielsweise aus Platzgründen keine Möglichkeit für einen Family Day, an dem die Insassen ihre Familien treffen können“, ergänzt Dondio.Doch nicht nur Bozen hat Probleme. Laut dem jüngsten Bericht der Vereinigung Antigone zur Situation in den Haftanstalten in Italien lag mit Ende 2021 die Überbelegung bei 107 Prozent. 62 Prozent der Häftlinge saßen bereits zum 2. Mal ein, 18 Prozent sogar schon zum 5. Mal oder noch öfter: Damit hat Italien die höchste Rückfallquote in Europa.Die niedrigste hat seit Jahren Schweden, wo sogar einige Gefängnisse geschlossen werden konnten, da sie nicht mehr gebraucht wurden. „Das schwedische Modell ist vorbildlich. Dort liegt der Schwerpunkt auf Resozialisierung“, sagt Dondio.In Schweden, aber auch in Norwegen, gibt es viel mehr alternative Strafmaßnahmen, und wer doch ins Gefängnis muss, wird intensiv auf das Leben danach vorbereitet.„Wir müssen uns darüber klar sein: Mit Wegsperren ist es nicht getan, irgendwann kommen diese Menschen ja wieder raus. Was es braucht, sind mehr Ausbildungsmöglichkeiten hinter Gefängnismauern und Arbeit. Wenn die Häftlinge, besonders die jüngeren, einen Beruf erlernen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder straffällig werden, viel geringer. Davon profitiert die ganze Gesellschaft, sie wird sicherer“, ist Dondio überzeugt.Ins selbe Horn blies kürzlich der gesamtstaatliche Garant für die Inhaftierten, Mauro Palma. „Es braucht eine massive Investition in die Ausbildung innerhalb der Vollzugsanstalten: Auf derzeit knapp 55.000 Häftlinge absolvieren zwar 1200 gerade ein Studium, aber zugleich sind unter ihnen 900 italienische Staatsbürger, die Analphabeten sind.“Es gibt aber auch in Italien Vollzugsanstalten, in denen stark auf Wiedereingliederung gesetzt wird – und die damit Erfolg haben. Das Paradebeispiel ist die Gefängnisinsel Gorgona vor der Küste von Livorno. Die maximal 87 Häftlinge verbringen die Nacht in der Zelle, am Tag müssen sie kräftig anpacken – am Bauernhof, in der Bäckerei, Käserei, im Olivenhain oder am Weinberg. Die Metzgerei wurde im Jänner 2020 geschlossen, um das Wohl der verbliebenen Tiere kümmern sich die Häftlinge. Sie werden auch als Maurer, Tischler und Klempner eingesetzt.Dabei erlernen sie den jeweiligen Beruf. Für ihre Arbeit werden sie bezahlt. Voraussetzung, um nach Gorgona zu kommen, ist gute Führung und das Potenzial zur Resozialisierung. Wie berichtet, sitzt derzeit auch der junge Südtiroler M.M., der wegen Mordversuch zu 8 Jahren Haft verurteilt worden ist, auf Gorgona ein (Name ist der Redaktion bekannt, wird aber nicht genannt, um die Chancen des Betroffenen auf Wiedereingliederung nicht zu schmälern). Denn M.M. hat jetzt eine Perspektive. Die Rückfallquote von Gorgona-Insassen liegt mit 20 bis 30 Prozent deutlich unter dem italienischen Durchschnitt.