Hände weg vom Steuer: Wann übernimmt der Autopilot? Hände weg vom Steuer: Wann übernimmt der Autopilot?

Im Auto Platz nehmen, sich anschnallen und die Fahrt genießen – ohne je einen Gedanken an Vorfahrtsregeln und Tempolimits verschwenden zu müssen. So oder so ähnlich stellen wir uns den Traum vom autonomen Fahren vor. Könnte schon bald der Autopilot übernehmen? Das Thema ist dieser Tage wieder brandaktuell.