Häuser abgerissen: Polizeieinsätze in Rom gegen Verbrecherbanden

Im Kampf gegen kriminelle Clans sind in Rom am Mittwoch mehrere illegal errichtete Gebäude abgerissen worden. An dem Großeinsatz der Polizei am Rande der italienischen Hauptstadt seien rund 100 Beamte beteiligt gewesen, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa.