Wie der „Corriere della Sera“ berichtet, soll ein Streit zwischen Vettori und seiner Ehefrau am Montag eskaliert sein. Nachdem Nachbarn laute Schreie hörten, wurde die Polizei alarmiert. <BR \/><BR \/>Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, die Heilungsprognose betrug einen Tag. Zu Beginn der Woche zeigte sie ihren Ehemann an und erklärte, dass es zu Gewalt gekommen sei. <BR \/><BR \/>Dadurch wurde der „Codice Rosso“ aktiviert. Der Vertreter der Fratelli d'Italia musste die Familienwohnung verlassen, zudem wurde ein Annäherungsverbot erlassen. Schon 2020 hatte es eine Anzeige wegen Bedrohung gegeben.<h3>\r\nVettori bestreitet Anschuldigungen<\/h3>Vettori bestreitet die Anschuldigungen. Er habe niemals einer Frau gegenüber die Hand erhoben. <BR \/><BR \/>Am Sonntagmorgen erklärte er, dass er als Präsident des Bozner Gemeinderats zurücktreten werde. „In Erwartung einer Klärung einer heiklen und privaten Scheidungssituation und im Respekt vor der Privatsphäre meiner drei Kinder sowie der Institutionen habe ich beschlossen, von meinem Amt als Präsident des Gemeinderats zurückzutreten“, heißt es in einer Mitteilung, übersetzt aus dem Italienischen. <BR \/><BR \/>Am Montagmorgen, mit der Wiedereröffnung der Gemeindeämter, soll der Rücktritt offiziell vollzogen werden.