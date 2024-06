Häusliche Gewalt: Frau schlägt Ehemann Zähne aus

Nicht der erste heftige Streit

Besorgte Nachbarn haben am Mittwochabend die Staatspolizei verständigt, weil sie in einer Wohnung im Bozner Stadtteil Oberau-Haslach einen heftigen Streit mitangehört hatten.Sofort machte sich eine Streife auf den Weg zum Einsatzort. Dort angekommen, konnten die Ermittler selbst lautes Geschrei vernehmen. Nach eindringlichem Klopfen wurde die Wohnungstür von einem Mann mit blutverschmiertem Gesicht, Kratzern, blauen Flecken und fehlenden Zähnen geöffnet. Seine Frau klammerte sich immer noch an seine Schultern und schlug – von der Polizei unbeeindruckt – weiterhin heftig auf ihn ein. Nur mit großer Mühe gelang es den Polizisten den Mann aus dem Griff seiner Frau zu befreien.Eine Überprüfung der in der Datenbank des Innenministeriums ergab, dass dies nicht das erste Mal war, dass die Polizei zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den beiden Ehepartnern hinzugezogen wurde, aber in früheren Situationen war es noch nie zu ähnlicher Gewalt gekommen.Der Mann wurde vor Ort von Sanitätern des Weißen Kreuzes versorgt und Anschließend in die Notaufnahme des Bozner Spitals eingeliefert. Dort wurde ihm angesichts seiner zahlreichen Prellungen im Gesicht und an anderen Körperteilen sowie des Bruchs mehrerer Zähne eine Heilungsdauer von 30 Tagen prognostiziert.Die Frau wurde festgenommen. Außerdem hat Quästor Paolo Sartorieine persönliche Präventionsmaßnahme gegen sie erlassen.