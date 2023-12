Häusliche Gewalt im Trentino: Eltern und Partnerin misshandelt

Wie die Carabinieri bekannt gaben, ereignete sich der erste Fall am 23. November in Cles. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 52-jährigen Arbeiter, der bereits im Vorjahr verhaftet worden war, nachdem er seine Mutter bedroht und psychisch misshandelt haben soll.Als sie sich erneut weigerte, ihm Geld zu geben, soll der Mann versucht haben, die Haustür der Wohnung von nahen Verwandten, in der die Frau Schutz gesucht hatte, anzuzünden. Nach seiner Freilassung habe er seine Mutter erneut misshandelt, woraufhin er jetzt wieder in U-Haft landete.Tage später wurde ein 45-Jähriger aus Moldawien in der Nähe des Bahnhofs von Borgo d'Anaunia verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, seine junge Lebensgefährtin misshandelt zu haben – sowohl physisch als auch psychisch und finanziell. Gegen das gegen ihn verhängte Annäherungsverbot soll der Mann wiederholt verstoßen haben, unter anderem indem er versucht habe, sie über soziale Netzwerke zu kontaktieren und sich in ihre Konten zu hacken, um sie aufzuspüren.Die dritte Verhaftung wurde am 5. Dezember in Predaia durchgeführt. In U-Haft genommen wurde ein 40-jähriger italienischer Staatsbürger, dem Misshandlungen an seinen betagten Eltern zur Last gelegt wird. Sie hätten häufig unter seinen Aggressionen, der Beschädigung ihrer Wohnung und beharrlichen Geldforderungen zu leiden gehabt.