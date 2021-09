Häusliche Gewalt: Mann soll Partnerin mit Messer gefoltert haben

Die schockierende Tat soll sich am 21. August in einer Wohnung in Bozen zugetragen haben – 2 Stunden lang. Vor wenigen Tagen klickten für den Tatverdächtigen die Handschellen. Ihm wird Folter, Misshandlung und Freiheitsberaubung zur Last gelegt. Hier die Details!