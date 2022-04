Hafling: 66-jähriger Radfahrer stürzt 20 Meter in die Tiefe

Ein Bergretter bei der Bergung des abgestürzten Fahrrads. - Foto: © Bergrettungsdienst AVS Meran

Aus dem Blickwinkel eines Bergretters: Der Absturz über das steile, steinige Gelände ging für den 66-Jährigen äußerst glimpflich aus. - Foto: © Bergrettungsdienst AVS Meran

Heute Nachmittag rückte die Bergrettung Meran zu einem anfänglich als einfachen Hilfseinsatz deklarierten Einsatz aus. Ein 66-jähriger deutscher E-Bike Fahrer aus Calden wollte mit seiner Begleiterin über den Weg 2 von Hafling zum Greiter abfahren.Bei der Abfahrt verbremste sich der Radfahrer allerdings und stürzte im steilen Gelände rund 20 Meter tief in eine kleine Schlucht ab. Sein Fahrrad rutschte sogar weitere 60 Meter in die Tiefe. Der verletzte Fahrer konnte sich glücklicherweise noch im Gelände halten.Die Bergrettung Meran wurde anschließend von der Begleiterin alarmiert. Umgehend fuhren die Einsatzkräfte mit einem Einsatzwagen in Richtung Hafling, wo sie von der Begleiterin eingewiesen wurden. Die Retter stiegen über den Weg ab und sahen umgehend den 66-Jährigen in der steilen Schlucht. Sofort wurde der Mannschaft die Dramatik der Lage bewusst.Ein Bergretter seilte sich unverzüglich zum Gestürzten hinab und sicherte ihn. Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit Seilzug zurück auf den Weg gezogen, dort in die Vakuummatratze gebettet und mit der Gebirgstrage bis zur Haflingerstraße getragen. Dort wartete der Rettungsdienst Weißes Kreuz, um den Herrn für den Abtransport ins Meraner Krankenhaus vorzubereiten. Das Fahrrad wurde im Anschluss auch noch geborgen und ins Tal gebracht.Die Verletzungen stellten sich als nicht so gravierend wie zuerst befürchtet heraus: Abschürfungen, Prellungen und Verstauchungen. Schlimmeres wurde von der guten Schutzausrüstung des Fahrers und dem zeitnahen Eingreifen der Bergrettung verhindert.