Der Brand ereignete sich gegen 2.30 Uhr im Rezeptionsbereich des Hotel Hirzer. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Automaten im Elektroschaltkasten aus. Infolgedessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Hafling, Vöran und Labers wurden umgehend alarmiert und rückten aus, um den Brand zu löschen. Dieser konnte glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht und somit Schlimmeres verhindert werden. Die Hotelgäste wurden währenddessen vorsorglich evakuiert, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten aber wieder in ihre Zimmer zurückkehren. <BR \/><BR \/>Aufgrund der starken Rauchentwicklung zog sich eine Person leichte Verletzungen zu. Sie wurde noch vor Ort medizinisch betreut und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Neben den Freiwilligen Feuerwehren und dem Weißen Kreuz waren auch die Carabinieri im Einsatz.