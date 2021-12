So haben Finanzwachebeamte der Meraner Kompanie in Hafling an der Talstation der Umlaufbahn Meran 2000 in einem Lokal 4 Kunden kontrolliert.Einer von ihnen konnte keinen Green Pass vorweisen. Er erhielt, ebenso wie der Lokalbetreiber, eine Verwaltungsstrafe ausgestellt.

stol/ehr