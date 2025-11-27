Aus bisher unbekannter Ursache wurde die Person unterhalb der Wurzer Alm von einem Baum getroffen und dabei verletzt – ersten Angaben zufolge nicht schwer.<BR \/><BR \/>Sofort rückten die Einsatzkräfte zum Unfallort aus und versorgten die verletzte Person. Anschließend wurde diese zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus transportiert.<BR \/><BR \/>Auch die Freiwilligen Feuerwehren von Hafling, Labers, Meran und Vöran sowie der Bergrettungsdienst von Meran sind im Einsatz.