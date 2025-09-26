<BR \/>Der Mann war ursprünglich in Frankreich wegen Drogendelikten zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. In Italien beträgt das Strafmaß dafür sieben Jahre. <BR \/><BR \/>Im Jahr 2023 wurde er dann verhaftet, gegen ihn war in Frankreich ein internationaler Haftbefehl ausgestellt worden. Dieser beinhaltete eigentlich seine Auslieferung, diese kam jedoch nie zustande, da der Albanier beantragt hatte, seine Strafe in Italien verbüßen zu dürfen<BR \/><BR \/>Am gestrigen Donnerstag gelang es den Beamten der Polizei schließlich, den 45-Jährigen in der Nähe seiner Wohnung in Bozen aufzuspüren. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt, wo er nun seine Reststrafe absitzen wird.