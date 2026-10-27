Am späten Vormittag des gestrigen Montags hielt eine Streife der Carabinieri-Station Brixen den jungen Mann im Rahmen einer Routinekontrolle auf der Straße an. Das nervöse Verhalten des 24-Jährigen machte die Ordnungshüter jedoch stutzig.<BR \/><BR \/>Eine umgehende Überprüfung in der Polizeidatenbank bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann lag ein – vor Kurzem reaktivierter – Vollstreckungsbefehl vor. Er hat wegen früherer Drogenvergehen noch eine rechtskräftige Reststrafe abzusitzen.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri brachten den jungen Mann auf die Station in Brixen. Nach Abschluss der Formalitäten wurde der 24-Jährige direkt in das Gefängnis Bozen überstellt, wo er seine Haftstrafe absitzen muss.