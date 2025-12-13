Gleich gegen zwei in Meran wohnhafte Männer lag ein Haftbefehl vor, den die Beamten der Quästur kürzlich vollstreckten. Ein 59-jähriger Italiener muss eine Haftstrafe von mehr als dreieinhalb Jahren antreten, nachdem er wegen mehrerer Delikte wie etwa Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung, Beleidigung von Amtspersonen, Körperverletzung und Hehlerei zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden war. Außerdem hatte er eine zuvor verhängte alternative Strafmaßnahme bis September 2025 nicht abgeschlossen.<BR \/><BR \/>Gegen einen 59-jährigen Italiener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rovereto vor. Er muss eine Haftstrafe von mehr als dreieinhalb Jahren verbüßen. Gegen ihn liegen mehrere Verurteilungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung von Amtspersonen, Körperverletzung und Hehlerei vor. Außerdem hatte er eine zuvor verhängte alternative Strafmaßnahme bis September 2025 nicht abgeschlossen.