Hai-Angriff im Hafen von Sydney

Das 29-j√§hrige Opfer, das schwere Verletzungen am rechten Bein davontrug, sei in der N√§he eines Stegs geschwommen, als der Hai zugebissen habe, hie√ü es. Herbeigeeilte Helfer beschrieben sp√§ter die Szene: ‚ÄěLauren, das Opfer, zog sich an der Seite des Hafenbeckens hoch und versuchte, sich in Sicherheit zu bringen‚Äú, sagte ein Anrainer. ‚ÄěIhr Bein hing irgendwie hinter ihr her ‚Äď das Wasser hinter ihr war √ľberall rot vor lauter Blut.‚Äú Der Anblick sei schrecklich gewesen.Eine Tier√§rztin habe umgehend Erste Hilfe geleistet und der Frau spezielle Verb√§nde zum Stoppen der Blutung angelegt. Damit habe die Veterin√§rin der Verletzen h√∂chstwahrscheinlich das Leben gerettet, lobte der √∂rtliche Gesundheitsminister Ryan Park. Die Frau wurde anschlie√üend in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil, hie√ü es.Hai-Angriffe im Hafen von Sydney sind extrem selten. ‚ÄěEs ist wahrscheinlich, dass Bullenhaie in den Sommer- und Herbstmonaten aus den Gew√§ssern Queenslands nach New South Wales und nach Sydney kommen, um nach Nahrung zu suchen‚Äú, zitierte der Sender ABC die Hai-Forscherin Amy Smoothey. Gegen Abend w√ľrden sich die Tiere h√§ufig in flachere Gew√§sser begeben. Die Beh√∂rden forderten die Bev√∂lkerung auf, vorerst nicht im Hafen zu schwimmen.