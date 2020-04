Halb so viele Herzinfarkte wie sonst

„Wir haben nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Herzinfarkt-Notfälle“, weiß etwa der Primar der Notaufnahme in Meran, Dr. Norbert Pfeifer.„Es ist in der Tat auffällig und sehr eigenartig. Wir können es uns nicht ganz leicht erklären“, wundert sich der Notfallmediziner. Und aus Gesprächen mit Kollegen weiß er, dass das Meraner Krankenhaus durchaus kein Einzelfall ist. „Die Kollegen aus anderen Spitälern berichten unisono dasselbe“, sagt Dr. Pfeifer. Die gleichen Erfahrungen macht man übrigens auch in Österreich, hier spricht man von einem Rückgang der Herzinfarkt-Notfälle um rund 40 Prozent.

d/ih