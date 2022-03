Halbes Kilo Heroin im Auto – Paar festgenommen

Mitarbeiter der Spezialeinheit für Drogenbekämpfung überwachten in den vergangenen Monaten ein in Sachen Drogendelikten verdächtiges Paar: eine 35-jährige italienische Staatsbürgerin sowie einen 27-Jährigen aus Tunesien.Als das Pärchen kürzlich auf der Autobahn in Richtung Süden fuhr, beschlossen die Ordnungshüter den Pkw der beiden bei der Rückkehr genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie hielten das Fahrzeug bei der Autobahnausfahrt von Bozen Süd an.Der Verdacht sollte sich bestätigen. Unter dem Beifahrersitz fanden die Polizisten rund 500 Gramm Heroin. Die Drogen hätten auf dem Markt etwa 80.000 Euro eingebracht.Für die beiden klickten die Handschellen. Der bereits vorbestrafte Tunesier wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Die Frau wurde ins Frauengefängnis nach Trient überstellt.

