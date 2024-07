Halbnackter belästigt Passanten auf Bozner Matteotti-Platz

Ausweisungsdekret gegen den Mann erlassen

Am Freitagmorgen ging bei der Bozner Quästur ein Notruf ein: Fußgänger berichteten von einem sichtlich verwirrten und halb nackten Mann auf dem Mateotti-Platz; er habe herumgeschrien, seine Sätze hatten offenbar keinen Sinn ergeben, heißt es in einer Aussendung der Quästur Die Polizisten rückten sofort aus und brachten den Mann auf die Quästur . Dort identifizierten sie ihn als 37-Jährigen aus Gambia, mit einer langen Liste an Vorstrafen; unter anderem wegen Drogenhandels, Widerstand gegen Beamte, illegalen Waffenbesitzes, Misshandlung in der Familie und Brandstiftung.Zudem hält sich der polizeibekannte Mann illegal auf italienischem Territorium auf: Polizeiquästor Paolo Sartori hatte bereits in der Vergangenheit angeordnet, der Mann müsse Italien innerhalb von 14 Tagen verlassen, weil er eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle. Dem war der mutmaßliche Übeltäter jedoch nicht nachgekommen.Deshalb erließ der Quästor einen Ausweisungsbescheid und ließ den Vorbestraften aus Gambia in das Abschiebezentrum nach Görz eskortieren. Der Störenfried wurde außerdem angezeigt.