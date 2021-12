Halbnackter Mann sorgt für Aufregung in Firmian

Gegen 20 Uhr wurde eine Streife der Stadtpolizei von besorgten Anwohnern in die Puccinistraße gerufen.Sie berichteten von einem Mann, der – von der Taille abwärts nackt – auf den Straßen im Viertel unterwegs sei.Nach einer kurzen Suche konnten die Beamten den Mann ausfindig machen. Als er die Männer in Uniform sah, flüchtete er in die Tiefgarage des Supermarkts Despar. Dort konnten ihn die Beamten dingfest machen.Da der Mann einen verwirrten Eindruck machte, wurde er für die notwendigen Abklärungen ins Krankenhaus gebracht. Dem 34-Jährigen blüht nun eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro wegen ungebührlichem Verhalten.

liz