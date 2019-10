Halloween in Nordamerika teils verschoben

Die Bürgermeisterin der ostkanadischen Metropole Montréal, Valérie Plante, forderte die Bewohner ihrer Stadt per Kurznachrichtendienst Twitter auf, erst am Freitagabend verkleidet durch die Straßen zu ziehen. In einigen umliegenden Orten sowie in zahlreichen Städten entlang der Ostküste Kanadas und der USA gab es ähnliche Aufforderungen und Planänderungen.





Avis météo: j’invite les petits et grands Montréalais.e.s à passer l’#Halloween vendredi en raison de la pluie et des vents violents annoncés demain. Nos services seront au rendez-vous, et faites preuve de prudence comme à l’habitude. Bonne cueillette de bonbons! #polmtl pic.twitter.com/B0CKoP7mu0 — Valérie Plante (@Val_Plante) October 30, 2019

Wetterexperten hatten für Halloween starken Regen und heftigen Wind an der gesamten Ostküste angekündigt, im Norden zudem Schnee.David Phillips, Meteorologe der kanadischen Wetterbehörde Environment Canada, sprach in der Zeitung „The Globe and Mail“ von einem „Trick-or-Treat-Sturm“ („Süßes-oder-Saures-Sturm“).

dpa