In der Nacht zum 1. September ist es am Dominikanerplatz in Bozen zu einem Raub gekommen. Ein Mann soll dort einem jungen Mann eine Halskette im Wert von rund 1.000 Euro gewaltsam entrissen haben.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Staatspolizei soll der mutmaßliche Täter zuvor zwei Jugendliche angesprochen und nach einer Zigarette gefragt haben. Anschließend habe er einem der beiden die Halskette vom Hals gerissen und versucht, mit der Beute zu flüchten.<BR \/><BR \/>Die Polizei wurde über die Notrufnummer 112 alarmiert. Eine Streife der Fliegenden Einheit traf kurz darauf am Dominikanerplatz ein. Mithilfe von Zeugenaussagen und der Auswertung der städtischen Überwachungskameras gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Er hielt sich noch in der Umgebung auf und wurde von der Polizei gestellt.<BR \/><BR \/>Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen marokkanischen Staatsbürger, der sich um Asyl bemüht. Die gestohlenen Gegenstände konnten dem Geschädigten zurückgegeben werden. Der Mann wurde bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.<h3>\r\nMehrere Einsätze in Bozen<\/h3>Der Einsatz steht im Zusammenhang mit verstärkten Kontrollen rund um den Dominikanerplatz, den Pfarrplatz und den Kapuzinerpark. Diese Bereiche werden seit mehreren Wochen von einer Spezialeinheit unter Leitung von Quästor Giuseppe Ferrari überwacht.<BR \/><BR \/>Bereits am Vortag waren die Beamten in der Cadorna-Straße im Einsatz. Dort hielten sich zwei Obdachlose im Bereich des Notausgangs eines Gebäudes auf. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurden beide wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen der Verweigerung der Angabe ihrer Personalien bei der Justizbehörde angezeigt.