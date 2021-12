Haltbarkeit bei Biontech/Pfizer-Impfstoff Comirnaty heimlich geändert?

Derzeit kursieren in sozialen Medien und auch in einem viralen Medienbeitrag Berichte, laut denen die Haltbarkeit des Covid-Impfstoffes Comirnaty in Österreich „still und heimlich“ verlängert worden sei. Dies sei im Trubel um den Lockdown und die Impfpflicht untergegangen, so werde unterstellt. Darüber hinaus werden in diesen Beiträgen Vergleiche zu Lebensmittel-Skandalen gezogen, bei denen Ablaufdaten umetikettiert worden sind.