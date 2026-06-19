Während die Straßenmarkierungen bereits angebracht wurden, sollen bis Sonntag die Haltestelletafeln sowie ein Info-Bildschirm mit dem Fahrplan aufgestellt werden. Zur Erinnerung: Vor exakt einem Jahr, im Juni 2025, wurde die Bushaltestelle am Waltherplatz abgeschafft.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig kommt es auch zu einigen Änderungen in der Südtiroler Straße. Mit der Wiedereinführung der Haltestelle am Waltherplatz werden einige Linien den Steig D in der Südtiroler Straße nicht mehr bedienen. Folgende Buslinien sind davon betroffen: 8, 14, 110, 111 und N35. Die Linien 1, 3, 5, 7A, 10A, 10B und 12 halten dagegen weiterhin in der Südtiroler Straße.<h3>\r\nÄnderungen im Stadtviertel Oberau-Haslach<\/h3>Nicht ab Sonntag, sondern ab dem 13. Juli wird es einige Änderungen im Stadtviertel Oberau-Haslach geben. Dort wird die Frequenz der Linien 7A und 7B von 40 Minuten auf einen 30-Minuten-Takt erhöht.<BR \/><BR \/>„Das Viertel wird ab dem 13. Juli mit der Schließung der Unterführung nach Haslach mächtig unter Druck stehen“, weiß Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. Zu Schulbeginn werden die beiden Linien wieder im 20-Minuten-Takt verkehren, wie es bisher üblich war. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Frequenz ab September noch einmal erhöht wird“, erklärt Ramoser.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325733_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vorerst unverändert bleibt die Route der Linien 10A und 10B. Vor Dezember werden diese nicht zum Bahnhof zurückkehren. „Das Ganze ist ziemlich kompliziert, aber wir arbeiten weiter daran“, betont Ramoser.<h3>\r\nNeuerungen für den Busverkehr auch in Leifers<\/h3>Auch in Leifers bringt die Einführung des neuen Fahrplans zwei wichtige Änderungen mit sich. Zum einen wurde die Unterführung beim Flughafen in St. Jakob fertiggestellt. Die Linien 110 und 111 werden künftig durch die neue Unterführung fahren und dabei auch die Haltestelle direkt am Flughafen bedienen. Bei der Linie 110 betrifft es jedoch nur drei Fahrten in der Früh (um 5.12 Uhr ab Branzoll und um 5.28 und 5.54 Uhr ab Bahnhof Bozen) und drei Fahrten am späten Abend (um 22.04 Uhr ab Bahnhof Bozen und um 21.39 und 22.11 Uhr ab Branzoll).<BR \/><BR \/>Die andere wichtige Änderung betrifft das Zentrum von Leifers. „Ab nächster Woche wird die Linie 117 mit Ausnahme vom Donnerstag, wenn der Wochenmarkt stattfindet, wieder durch die Weissensteinerstraße fahren“, verkündet Mobilitätsstadtrat Paolo Zenorini. Die Linie 117 verbindet Pfatten, Branzoll, Leifers und Steinmannwald.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325736_image" \/><\/div>\r\nBei der Rundlinie 116 gebe es dagegen Überlegungen, die Frequenz zu erhöhen. Die Route beginnt und endet am Bahnhof in Leifers und erschließt das Zentrum über eine Ringstrecke. „Wir arbeiten daran, dass die Linie 116 künftig in beide Richtungen verkehrt. Das ist aktuell nämlich nicht der Fall“, unterstreicht Zenorini.