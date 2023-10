Hamas: 200 Tote bei Angriff auf Krankenhaus-Komplexplex

Bereits mehr als 4000 Tote

Das Gelände des Krankenhauses Ahli Arab in der Innenstadt Gazas sei getroffen, teilte die Hamas am Dienstag mit. „Zwischen 200 und 300“ Menschen seien bei dem Angriff getötet worden. Die Islamisten hatten am 7. Oktober Israel angegriffen, Zivilisten massakriert und mindestens 199 Geiseln verschleppt.Zuvor hatte das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff eine von ihr geführte Schule getroffen worden sei, in der tausende Menschen Zuflucht gesucht hätten. Dabei seien mindestens sechs Menschen getötet worden. Die UNRWA bezeichnete den Vorfall als „skandalös“. Er zeige einmal mehr die „unverhohlene Verachtung für das Leben der Zivilisten“. Es habe auch zahlreiche Verletzte gegeben, darunter auch Mitarbeiter des UNRWA.Israels Armee prüfe die Berichte, wurde Militärsprecher Daniel Hagari in israelische Medien zitiert. Er verfüge noch nicht über alle Informationen zu dem Vorfall. „Es gibt viele Luftangriffe, viele misslungene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas“, betonte Hagari demnach. Am Dienstag hatte die Hamas mitgeteilt, die Zahl der Toten im Gazastreifen sei auf 3000 gestiegen. Rund 12.500 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Dienstag mit.Terroristen im Auftrag der Hamas hatten am Samstag vor einer Woche ein Massaker an israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte, über 1400 Menschen kamen in Israel ums Leben. Militante Palästinenser verschleppten an dem Tag zudem mindestens 199 Menschen.