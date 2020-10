Handel mit gefälschtem Nobelwein: 13 Beschuldigte in Italien

Die beiden Unternehmer hatten eine Organisation aufgebaut, die bis ins kleinste Detail die Etiketten mit dem registrierten Qualitätssiegel „Doc Bolgheri Sassicaia“ fälschte.Die Flaschen wurden weltweit als echter toskanischer Qualitätstropfen der Jahrgänge 2010 bis 2015 verkauft. Dabei handelte es sich um Wein niedriger Qualität aus Sizilien. Auf diese Weise soll die Bande 400.000 Euro monatlich lukriert haben.Die Ermittler beschlagnahmten 80.000 gefälschte Etiketten, Flaschen, Korken und Holzschachteln, mit denen die Organisation 6600 Flaschen füllten wollte, die ihnen 2 Millionen Euro einbringen hätten können.41 Kisten mit gefälschtem „Sassicaia 2015“ waren zum Export bereit.Zu den Kunden zählten Südkoreaner, Russen und Chinesen, die tausende Flaschen bestellt hatten. Nur ein kleiner Teil der Produktion wurde in Italien verkauft. Die beiden Festgenommenen waren für die Abfüllung der Flaschen zuständig. Die Ermittlungen führten auch zur Anzeige von Mitarbeitern der Unternehmer.Durch Produktpiraterie in der Lebensmittelbranche werden nach Angaben des Verbandes der italienischen Nahrungsmittelindustrie Federalimentare jährlich 2,6 Milliarden Euro umgesetzt. Wein und Spirituosen zählen zu den am häufigsten gefälschten Produkten.

apa