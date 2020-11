Handel: Warenübergabe vor dem Geschäftslokal erlaubt

Demnach darf die Warenübergabe beim Kauf/Verkauf ab Montag vor dem Geschäftslokal stattfinden. Dies schließe laut dem Rundschreiben auch das so genannte „click and collect“-System ein, also die Abholung vorher bestellter Ware vor dem Geschäft.Der Zutritt für den Kunden zu den Geschäftslokalen sei weiterhin verboten, es gelte auch weiterhin, alle Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung von Krankheitsübertragungen einzuhalten, heißt es abschließend im Rundschreiben vom Samstag.

stol