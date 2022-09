Handelskammer: Neuer Standort für die Außenstelle Brixen

Seit kurzem befindet sich die Brixner Außenstelle der Handelskammer im Hartmannsheim am Großen Graben 26/D. Die Handelskammer Bozen verfügt neben ihrem Hauptsitz in der Südtiroler Straße in Bozen noch über weitere 5 Außenstellen, nämlich in Meran, Schlanders, Bruneck, Sterzing und Brixen.