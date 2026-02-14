Am frühen Nachmittag des heutigen Samstags ist im Fassatal im Trentino eine vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Granate entdeckt worden. Der Blindgänger lag am Ufer des Flusses Avisio, teilweise vom Schnee verdeckt, am des Parkplatz „P. Bore“.<BR \/><BR \/>Der Fund erfolgte im Rahmen des umfangreichen Sicherheitschecks, der im Rahmen der olympischen Veranstaltungen stattfindet. Das rostige Kriegsrelikt wurde unmittelbar nach der Entdeckung von Spezialisten geborgen und gesichert.<h3>\r\nSchnelle Sprengung ohne Zwischenfälle<\/h3>Laut Behörden konnte die anschließende Sprengung innerhalb kurzer Zeit und unter vollständigen Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen werden.<BR \/><BR \/>Um mögliche Risiken auszuschließen, wurde die Dolomitenstraße SS48 vorübergehend gesperrt.