Die beiden mutmaßlichen Täter sind laut einer Aussendung der Carabinieri zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie sollen vor einigen Wochen in einem Geschäft im Vinschgau die Handtasche einer Kundin gestohlen haben. <BR /><h3>
300 Euro Bargeld gestohlen – 50 Euro behoben </h3>Das Opfer, eine etwa 60-jährige Einheimische, hatte ihre Tasche im Einkaufswagen gelassen – die dreisten Diebe sollen sie entwendet haben, als sie kurz wegschaute. Neben 300 Euro Bargeld, das die Frau in ihrer Handtasche hatte, sollen die Langfinger auch 50 Euro mit ihrer Bankomatkarte behoben haben. <BR /><BR />Glücklicherweise hielten die Überwachungskameras des Geschäfts den Diebstahl fest. Durch die Untersuchung der Aufnahmen gelang es den Carabinieri schließlich, die beiden mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Es handelt sich dabei um einen Italiener und eine Italienerin, die nun wegen erschwertem Diebstahl auf freiem Fuß angezeigt wurden.