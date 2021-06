Handwerk und Tourismus: 55 erfolgreiche Schulbesuche

Tausende Mittelschulabgänger hatten bis zum 15. Februar die Möglichkeit, sich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden. Damit die Jugendlichen vor ihrer Berufswahl möglichst umfangreich informiert werden, besuchten die Junghandwerker im lvh und die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) gemeinsam alle Mittelschulen Südtirols.Mit einem interaktiven Vortrag an der Schule oder einem digitalen Vortrag gestalteten die Vertreterinnen der beiden Verbände immer anschaulich und praxisnah die mehr als 55 Besuche in den Mittelschulen. Dabei stellten sie die unterschiedlichen praktischen Berufsfelder vor und informierten über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten.„Uns war es sehr wichtig, die Schüler auch in diesem besonderen Jahr zu unterstützen und aufzuzeigen, was das Handwerk und die Gastronomie zu bieten haben“, betont Alexander Dallio, Landesobmann der Junghandwerker im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister und HGJ-Obmann Hannes Gamper.Unter allen Klassen wurde anschließend ein Quiz verteilt. Zu den glücklichen Gewinnern zählen in diesem Jahr die Klassen 3B aus Innichen, 2D der Mittelschule St. Ulrich und die Schulklasse 3C der Mittelschule Toblach.