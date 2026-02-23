Die „Green Skills Awards“ werden alljährlich von der European Training Foundation, kurz ETF, vergeben. Die ETF ist eine dezentrale Agentur der Europäischen Union zur Förderung berufsbildender Initiativen. Sie hat ihren Sitz seit 1994 in Turin. Mit diesem Preis zeichnet die ETF herausragende Projekte und Initiativen aus, die Menschen dabei unterstützen, sogenannte grüne Kompetenzen („Green Skills“) zu entwickeln – also Fähigkeiten und Wissen, die für eine nachhaltige, umweltbewusste und ressourcenschonende Zukunft notwendig sind.<BR \/><BR \/>Für die Landesberufsschule „La Prufesciunela“ ist die Mitwirkung an diesem Projekt eine besondere Anerkennung. Mit großer handwerklicher Präzision und technischem Können fertigten die Schülerinnen und Schüler hochwertige Trophäen aus Holz und stellten damit ihr Können eindrucksvoll unter Beweis. Gleichzeitig rückte das Projekt die Kreativität und das Engagement der jungen Handwerker in den Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Die Gewinner der „Green Skills Awards 2025“ wurden im Rahmen der „EU Italy Energy Days 2026“ Ende Jänner in Turin ausgezeichnet. Den ersten Preis in der Kategorie „Best Business Concept for Green Innovation“ erhielt ein Projekt aus Nordmazedonien. Auf den weiteren Plätzen folgten das „Solar School Project“ aus der Türkei sowie „Powar STEAM“ aus Spanien für ihren Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Kompetenzen und zur Förderung von Klima-Innovationen. Auch Projekte aus Malaysia, Tunesien und Kasachstan wurden ausgezeichnet – und nahmen die in Gröden gefertigten Trophäen mit in ihre Heimatländer.<BR \/><BR \/>Damit tragen die Werke der Schülerinnen und Schüler aus St. Ulrich eine Botschaft der Nachhaltigkeit und der handwerklichen Qualität aus den Dolomiten hinaus in die Welt.