Diesen Umstand schilderte ein Mitglied der bestohlenen Gruppe mittels Videos in den sozialen Medien. Auf Anfrage bestätigten die Carabinieri den Vorfall. Die Bestohlenen konnten laut Video ihre Handy tracken, das heißt orten. Sie werfen in dem Video die Frage auf, warum die Behörden dadurch nicht die mutmaßlichen Diebe dingfest machen konnten. <BR \/><BR \/>Auf Nachfrage erklärten die Carabinieri, dass sie Wohnungen nachts nicht ohne Weiteres gewaltsam betreten dürfen. Die Voraussetzungen für eine dringende Hausdurchsuchung ohne richterliche Anordnung lagen laut Carabinieri nicht vor. Zudem ermöglicht eine GPS-Ortung keine eindeutige Identifizierung. <BR \/><BR \/>Die Zurückhaltung der Einsatzkräfte werde daher mit der Einhaltung der gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben begründet. Die Bestohlenen erstatteten Anzeige, die Ermittlungen der Carabinieri sind im Gange.