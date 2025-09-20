<BR \/><BR \/>Die Polizei wurde am gestrigen Freitag in die Meraner Altstadt gerufen: Ein deutscher Urlauber gab an, dass sein Mobiltelefon gestohlen worden war. <BR \/><BR \/>Innerhalb kurzer Zeit konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter fassen: Sie brachten den Verdächtigen ins Regierungskommissariat, um ihn zu identifizieren. <BR \/><h3>\r\nQuästor unterzeichnet Ausweisungsdekret <\/h3>\r\nWie sich herausstellte, handelte es sich beim 36-jährigen Algerier um einen mehrfach vorbestraften, illegalen Einwanderer. Aus diesem Grund beschloss Quästor Ferrari, eine Ausweisungsverordnung gegen ihn zu unterzeichnen. <BR \/><BR \/>Der Algerier wurde in der Folge von den Beamten ins Rückführungszentrum in Görz begleitet – dort wartet er auf die Abschiebung ins Heimatland.