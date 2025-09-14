<BR \/><BR \/>Offenbar war der Akku des Mobiltelefons explodiert – das Gerät hatte daraufhin Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt befand sich der betroffene Regionalzug kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Rattenberg. <h3>\r\nBesitzer legte Handy auf den Boden und suchte das Weite <\/h3>Der Besitzer des Mobiltelefons legte es am Boden vor der Waggontür ab und suchte nach dem Öffnen der Türe das Weite. Die alarmierten Feuerwehrleute beförderten das Handy mit einem Fußtritt kurzerhand auf den Bahnsteig. Am Waggon kam es bis auf eine leichte Verunreinigung zu keinem Schaden.<h3>\r\n200 Fahrgäste müssen umsteigen <\/h3>Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsentwicklung mussten die Türen des Cityjets aber geöffnet und die gesamte Zuggarnitur belüftet werden. Die rund 150 bis 200 betroffenen Fahrgäste wurden darum mit dem nachfolgenden Zug weiterbefördert. Während des Einsatzes blieben alle Gleise gesperrt.