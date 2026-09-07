In der Nacht vom 29. auf den 30. August fand damit nach den Ermittlungen der Polizei eine Geschichte von Misshandlungen ein Ende, die die Frau nach eigenen Angaben etwa neun Jahre lang während ihres Lebens in Ägypten mit ihrem Ehemann, einem ägyptischen Staatsbürger, erlitten hatte.<BR \/><BR \/>Der Einsatz der Polizei kam allerdings nicht zufällig. Die Flughafenpolizei von Palermo war bereits informiert worden und hatte seit Wochen die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Frau der Kontrolle ihres Ehemanns entziehen zu können.<BR \/><BR \/>Als die Polizisten einschritten, soll der Mann begonnen haben, seine Ehefrau und auch die Beamten selbst anzuschreien und zu beschimpfen und versucht haben, sich dem Einschreiten zu widersetzen. Daraufhin wurde er in die Räumlichkeiten der Flughafenpolizei gebracht.<BR \/><BR \/>Die Frau wurde zunächst in der medizinischen Station des Flughafens und anschließend in einem Krankenhaus in Palermo untersucht. Die ärztlichen Befunde dokumentierten den bisherigen Erkenntnissen zufolge zahlreiche Spuren von Gewalt, die bereits an ihrem Körper sichtbar waren.<BR \/><BR \/>Unmittelbar wurde das Verfahren nach dem sogenannten „Codice rosso“ (Roten Code) eingeleitet. Das Opfer wurde in einer geschützten Umgebung und in Anwesenheit einer Psychologin angehört.<BR \/><BR \/>Den Ermittlern berichtete die Frau, dass sie vor mehr als zehn Jahren geheiratet und anschließend nach Kairo gezogen sei. Ihren Angaben zufolge sei sie mindestens seit 2017 fortwährend Gewalt und nahezu vollständiger Kontrolle ausgesetzt gewesen: Sie habe das Telefon nicht frei benutzen, ohne ihren Ehemann nicht nach draußen gehen, nicht arbeiten und auch nicht selbstständig über Geld verfügen dürfen. Außerdem berichtete sie von Schlägen und von aufgezwungenem Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen.<BR \/><BR \/>Der endgültige Anstoß, nach einem Fluchtweg zu suchen, soll nach ihrer Aussage die Entscheidung ihres Ehemanns gewesen sein, sie gegen Geld mit einem anderen Mann zu verheiraten. Dadurch hätte dieser andere Mann eine Aufenthaltserlaubnis in Ägypten erhalten können.<h3>\r\nDie Nachrichten an die Tante und der Plan, nach Sizilien zu gelangen<\/h3>Der Frau war es gelungen, heimlich ein Telefon zu beschaffen, und sie hatte begonnen, mit einer in Frankreich lebenden Tante zu kommunizieren. Da sie über kein Guthaben für Telefonanrufe verfügte, nutzte sie die verfügbaren WLAN-Netze in den Toiletten von Supermärkten oder in den Umkleidekabinen von Geschäften – und zwar in den wenigen Momenten, in denen sie sich der Kontrolle ihres Ehemanns entziehen konnte.<BR \/><BR \/>Die Möglichkeit, Ägypten zu verlassen, ergab sich aufgrund eines Arztbesuchs im Zusammenhang mit einer chronischen Erkrankung, den die Frau auf Sizilien wahrnehmen musste. Ihr Ehemann soll sich deshalb bereit erklärt haben, sie nach Palermo zu begleiten.<BR \/><BR \/>In der Zwischenzeit hatte die Tante die Flughafenpolizei des Flughafens von Palermo kontaktiert und die Namen des Ehepaars sowie Informationen über die Reise übermittelt. Die Beamten überwachten den Flug, der in Kairo gestartet war und einen Zwischenstopp in Frankfurt einlegte, bis zur Ankunft auf Sizilien.<BR \/><BR \/>Am Flughafen kam schließlich das erwartete Signal. Die Frau schloss die vier Finger über dem Daumen, und die Polizisten schritten ein.<BR \/><BR \/>Der Ehemann wurde wegen Misshandlung in der Familie und Widerstands gegen einen Amtsträger angezeigt. Die Frau hingegen wurde umgehend in ein Frauenhaus gebracht. Nach den vorliegenden Angaben soll sich der Mann weiterhin auf Sizilien befinden und nach seiner Ehefrau suchen, um sie nach Ägypten zurückzubringen.