Hannes Messner wollte nach den Tieren auf der Alm schauen – dann geschah das folgenschwere Unglück. - Foto: © privat

„Einfach nur schlimm und traurig“

„Die Schützenfahne trug Trauerflor“

„Hannes kannte die Plose wie seine Westentasche“, sagte Hansjörg Winkler, der Präsident der Alminteressentschaft Plosach. Bereits Messners Vater hatte als Hirte auf der Alm gearbeitet, von ihm hat Hannes die Leidenschaft für das Hüten übernommen. „Er hat seine Tätigkeit mit Leidenschaft und verlässlich ausgeübt“, so Winkler.Die Alm der Aferer Bauern umfasst ein großes Gebiet: insgesamt 750 Hektar, davon rund 400 Hektar Weidefläche. 120 Rinder, 30 bis 40 Pferde sowie zwischen 300 und 400 Schafe hatte Messner dort jedes Jahr beaufsichtigt.Am Samstag wurden die Rinder auf die Alm getrieben, diesen Samstag sollten die Schafe folgen. Samstagabend wollte Messner noch einmal auf der Rossalm nach den Tieren schauen. Bei der Heimfahrt kam er mit seinem Auto vom Forstweg ab und stürzte Hunderte Meter weit ab. Es wird berichtet, dass zu der Zeit auf der Alm so ein dichter Nebel herrschte, dass sogar ein Ortskundiger, wie Messner es war, orientierungslos gewesen sein dürfte.Gemeinderätin Paula Bacher, die aus Afers stammt und Messners Familie gut kennt, fehlten gestern die Worte. „Einfach nur schlimm und traurig“, betonte sie. Sie hofft, dass die Dorfgemeinschaft die Familie, der sie ihr Mitgefühlt ausdrückt, in dieser schweren Stunde unterstützt. Betroffen macht auch, dass Messners Mutter 2002 mit 47 Jahren auf ähnliche Weise verunfallt ist.Hannes Messner wird als besonnener, fleißiger Mensch beschrieben, der im Dorfleben sehr integriert war. Vor einigen Jahren hatte er ein neues Wohnhaus errichtet, im Vorjahr eine eigene Hofstelle mit Schafen. Wenn er nicht auf der Alm war, arbeitete er als Zimmerer.Von 2013 bis 2018 war Messner Hauptmann der Schützenkompanie Afers . 2020 trat er als aktives Mitglied aus, weil er aufgrund seiner Hirtentätigkeit oft nicht mit der Kompanie ausrücken konnte, erzählte Hauptmann Martin Frener. Die Schützenkompanie hat ihr Herz-Jesu-Feuer am Sonntag Hannes Messner gewidmet. „Die Schützenfahne trug Trauerflor“, beschrieb Frener die gedrückte Stimmung.Die Heimatbühne Afers , der Messner bereits seit 26 Jahren angehörte, drückte in den sozialen Medien ihre Fassungslosigkeit aus und erinnerte daran, wie Messner in seinen Theaterrollen aufgeblüht sei. „Dein Humor, dein Witz und dei Begeisterung wearn mir ollm in insra Herzen koltn“, schreibt die Heimatbühne und wünscht Messners Familie und Freunden viel Kraft.Hannes Messner wird am Donnerstag in seinem Heimatdorf zu Grabe getragen; der Trauergottesdienst beginnt um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Afers