Insgesamt waren am Mittwoch drei Menschen von Bord des Schiffes, das zu dem Zeitpunkt vor Kap Verde lag, evakuiert worden. Zwei kranke Besatzungsmitglieder, ein Brite (56) und ein Niederländer (41), sowie eine deutsche Frau (65).<BR \/><BR \/>Eines der beiden Crew-Mitglieder sowie die deutsche Frau waren mit dem ersten Evakuierungsflugzeug am Abend am Flughafen Schiphol gelandet. Der zweite Flug musste wegen technischer Probleme auf Gran Canaria zwischenlanden und konnte erst am frühen Morgen seine Reise nach Amsterdam fortsetzen.<BR \/><BR \/>Die Deutsche wurde nach der Landung am Mittwochabend nach Düsseldorf in eine Klinik gebracht. Sie hat keine Krankheitssymptome, stand aber in engem Kontakt zu der deutschen Frau, die am 2. Mai an Bord des Schiffes gestorben war, möglicherweise am Hantavirus. Das kranke Crew-Mitglied kam in die Universitätsklinik von Leiden. Unklar war zunächst, ob das der Brite oder der Niederländer war.