Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der EU-Gesundheitsagentur ECDC und medizinisches Personal aus den Niederlanden seien an Bord, sagte eine WHO-Sprecherin in Genf. <BR \/><BR \/>Derzeit zeige niemand auf der „Hondius“ Symptome, sagte Anaïs Legand, eine WHO-Expertin für Viruserkrankungen, in einem Online-Briefing.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310511_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Gesundheitszustand der Gäste und Crew werde beobachtet, und die Infektionskette werde nachverfolgt. Diese Informationen würden dann den Behörden nach Ankunft auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa zur Verfügung gestellt. <BR \/><BR \/>Die WHO sprach wie auch schon am Vortag von insgesamt acht Hantavirus-Fällen, von denen einige bestätigt und einige Verdachtsfälle seien. Von den acht sind bisher drei Personen gestorben. Bei den Toten handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden sowie eine Frau aus Deutschland.